Huawei хочет показать прозрачность

Корпорация Huawei открывает в Брюсселе центр кибербезопасности и прозрачности. В руководстве китайской компании заявляют, что хотят таким образом убедить европейские власти в отсутствии недобрых намерений.

«Хуавэй» — один из мировых лидеров в разработке технологий мобильных сетей нового поколения, и компания намерена принять участие в развёртывании 5G во всём мире.

На этом фоне США обвиняют корпорацию в шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Вашингтон заявляет, что откажется от сотрудничества с теми странами, которые разрешат «Хуавэю» заниматься у себя внедрением 5G.

В декабре в Канаде по запросу США задержали финансового директора «Хуавэй». Её обвиняют в нарушении американских санкций против Ирана. Это вызвало резко негативную реакцию Пекина, и Китай в свою очередь задержал на своей территории бывшего канадского дипломата.

В январе ещё один сотрудник китайской компании был задержан в Польше.