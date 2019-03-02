Канада экстрадирует финдиректора Huawei в США

Канада начала официальный процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

Финансовый директор китайской компании Huawei была задержана в Ванкувере в декабре прошлого года и находится под домашним арестом.

Минюст США обвиняет Мэн и Huawei в сговоре с целью нарушения санкций США в отношении Ирана, промышленном шпионаже и отмывании денег.

Решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу вызвало яростную реакцию со стороны Китая.

МИД страны назвал дело против финдиректора Huawei нарушением прав и интересов китайских граждан и призвал немедленно освободить ее.

А Huawei призывает вмешаться в ситуацию Дональда Трампа, по ее мнению, это может поспособствовать достижению торгового соглашения между США и Китаем

Дату экстрадиции суд Ванкувера объявит 6 марта.