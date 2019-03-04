Huawei наносит ответный удар: задержанная в Канаде топ-менеджер идёт в суд

Задержанная в Ванкувере топ-менеджер корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу подаёт в суд на канадскую пограничную службу, полицию и правительство. Она заявляет, что её допрашивали и обыскивали в рамках таможенного досмотра, в нарушение закона, не сообщив перед этим об уголовном деле и о праве на адвоката, скрывая смысл следственных действий. В жалобе Ваньчжоу подчеркивается, что в рамках этого досмотра ей пришлось предоставить пароли для доступа к информации, хранящейся на её устройствах.

В поддержку финансового директора Huawei выступил МИД Китая, потребовав от властей США немедленно отозвать ордер на арест и запрос на экстрадицию гражданки Китая. Пекин настаивает на немедленном возвращении Ваньчжоу на родину.

Топ-менеджера Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера 1 декабря, лишь спустя десять дней её освободили под залог. США добиваются экстрадиции китаянки в рамках дела о мошенничестве. После этого Китай объявил о задержании по делу о шпионаже двоих граждан Канады.