Нападение на Западном берегу Иордана

По меньшей мере один израильтянин стал жертвой нападения в районе поселения Ариэль на Западном берегу Иордана. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По данным израильских СМИ, палестинец с ножом атаковал солдата срочной службы, забрал его автомат и открыл огонь по проезжающим мимо машинам. Один автомобиль он захватил, и стреляя на ходу, скрылся. Машину нашли позже у палестинской деревни. Туда были отправлены силы спецназа.

Израильское руководство выступило с осуждением нападения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что террористы будут пойманы.

По сообщениям палестинских СМИ, израильтяне задержали двоих подозреваемых в причастности к нападению.

На шоссе, где произошло нападение, также введены усиленные меры безопасности, солдаты проверяют все машины.