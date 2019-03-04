Гендиректор Ted Baker уволился из-за обвинений в "принуждении к объятьям"

Основатель и генеральный директор компании люксовой одежды Ted Baker Рэй Кельвин покидает свой пост после начала расследования дела, основанного на обвинениях в "принуждении к объятьям".

В декабре более 200 сотрудников Ted Baker запустили онлайн-кампанию против "принудительных объятий" и "корпоративной культуры, оставляющей харассмент (домогательства - прим.) безнаказанным". Они утверждали,что Кельвин постоянно обнимает своих коллег и призывает их отвечать тем же. После этого компания объявила о начале независимого расследования.

"Господин Кельвин отверг все обвинения в неподобающем поведении, - говорится в заявлении компании. - Однако сегодня он согласился немедленно подать в отставку с поста генерального директора и директора Ted Baker Plc" .

Кельвин прокомментировал уход с должности ответным заявлением: "Я решил, что будет правильно, если я отойду от дел в Ted Baker. Это позволит компании сосредоточить усилия на том, чтобы оставаться выдающимся брендом, и вступить в 2019 год возродившейся и полной энергии", - написал он.

Ted Baker –британский бренд, специализирующийся на изготовлении и продаже одежды и модных аксессуаров. Рэй Кельвин был генеральным директором компании с момента запуска бренда в 1988 году. Ему принадлежит около 35% акций.