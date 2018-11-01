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Сотрудники Google против сексуальных домогательств

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Сотрудники Google против сексуальных домогательств

Сотрудники Google против сексуальных домогательств
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По всему миру сотрудники двух десятков представительств компании Google вышли на забастовку. Они выступают против политики компании в отношении топ-менеджеров, обвинённых в сексуальных домогательствах.

Накануне американская пресса опубликовала результаты расследования, согласно которым, ряд уволенных за это руководителей получили крупные компенсации: более 90 миллионов долларов.

На своих столах манифестанты оставили записки, в которых сообщают оставшимся на рабочем месте коллегам о причинах и целях акции протеста.

А генеральный директор «Гугла» Сундар Пичаи разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что за 2 года по обвинению в домогательствах были уволены 48 человек, 13 из которых являлись топ-менеджерами. Причём по словам главы компании, никто из уволенных не получал компенсаций.

Руководство компании выразило полную поддержку манифестантам и обещало рассмотреть все их предложения по улучшению кадровой политики.