По всему миру сотрудники двух десятков представительств компании Google вышли на забастовку. Они выступают против политики компании в отношении топ-менеджеров, обвинённых в сексуальных домогательствах.
Сотрудники Google против сексуальных домогательств
Сотрудники Google против сексуальных домогательств
Накануне американская пресса опубликовала результаты расследования, согласно которым, ряд уволенных за это руководителей получили крупные компенсации: более 90 миллионов долларов.
На своих столах манифестанты оставили записки, в которых сообщают оставшимся на рабочем месте коллегам о причинах и целях акции протеста.
А генеральный директор «Гугла» Сундар Пичаи разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что за 2 года по обвинению в домогательствах были уволены 48 человек, 13 из которых являлись топ-менеджерами. Причём по словам главы компании, никто из уволенных не получал компенсаций.
Руководство компании выразило полную поддержку манифестантам и обещало рассмотреть все их предложения по улучшению кадровой политики.