Киноактера Лиама Нисона обвинили в расизме

Британский киноактер Лиам Нисон вначале в интервью заявил, что много лет назад хотел убить чернокожего мужчину, отомстив за изнасилование приятельницы, а потом объяснил, что просто так пытался справиться с гневом и бессилием. Речь идет о событиях 40-летней давности, а интервью, в котором Нисон рассказал о происшедшем, датируется началом недели.

В пояснениях, которые актер дал уже после разгоревшейся планетарной полемики, он сообщил, что в такой форме решил поделиться своими размышлениями о расизме. Однако "красная дорожка" и парад знаменитостей в Нью Йорке на премьере новой ленты "Снегоуборщик" с участием кинозвезды была все равно отменены за два часа до начала мероприятия.