Электрокроссовер от Jaguar назван автомобилем года в Европе

Электрический кроссовер от Jaguar назван автомобилем года в Европе. О таком решении было объявлено на международном автосалоне в Женеве.

Речь идет о модели Jaguar I-Pace, которая в упорной борьбе опередила французский спорт-купе Alpine A110. На третьем месте оказался Kia Ceed, следом идут четвертое поколение Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508, а замыкает список Mercedes-Benz A-класса.

"Я бы хотел выразить благодарность от имени всех сотрудников Jaguar, - заявил директор по дизайну компании Ян Каллум. - Для нас это честь вдвойне. Во-первых, потому что это Jaguar. Ну а во вторых, речь идет об электрическом автомобиле, который был удостоен столь высокой награды".

Электрокроссовер оснащен двумя моторами – по одному на каждой оси. В сумме оба двигателя выдают 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость 100 километров в час всего за 4,8 секунд. Емкости аккумуляторов Jaguar I-Pace хватает, чтобы проехать 470 километров без дополнительной подзарядки.

Премия Car of the Year присуждается по итогам голосования жюри, которое состоит из журналистов, представляющих европейские страны.