Легендарный автогонщик празднует юбилей

Легендарный австрийский автогонщик Ники Лауда, первый в истории трехкратный победитель "Формулы-1", празднует юбилей. Сегодня ему семьдесят. Карьеру гонщика Ники начал в 19 лет. Родившийся в Вене, в богатой семье, парень оказался без финансовой поддержки. Отец не разделял увлечения сына мотоспортом. Ради участия в соревнованиях, тот голодал и брал кредиты. Полоса удач началась с приходом в "Феррари": ему позвонил сам Энцо и пригласил в команду. Уже после первых побед Ники богат, знаменит и пользуется бешеной популярностью у женщин.

Трагедия разыгралась в 1976-ом на этапе Гран-при в Германии. В Нюрбурге болид занесло, он вылетел с трассы. Выбраться из горящей машины Ники помогли другие пилоты. Лауда получил многочисленные ожоги и впал в кому. Эти события легли в основу фильма "Гонка", снятого в 2013 году.

Спустя несколько месяцев после Лауда возвращается в спорт, но часто сходит с дистанций. В 1979-м он объявляет об уходе из "Формулы-1", чтобы заняться бизнесом. Хватило его ненадолго. Через пару лет Ники возвращается в гоночный чемпионат и в 1984-м выигрывает третий титул с командой "Макларен". Спустя сезон австриец решает покинуть "Формулу-1" навсегда.

В 90-е Лауда работал консультантом "Феррари", основал авиакомпанию, научился пилотировать и стал голосом немецкой "Формулы-1". Сейчас один из самых популярных гонщиков в мире восстанавливается после операции по трансплантации легких и гриппа, перенесённого во время рождественских каникул. "Он борется как лев и хочет как можно скорее вернуться к обычной жизни" - заявил его сын Маттиас.