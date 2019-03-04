Гуйадо пригрозил новыми санкциями режиму Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник, несмотря на угрозу ареста, вернулся в Каракас и выступил на митинге перед своими сторонниками. Самопровозглашенный президент Венесуэлы покинул страну 23 февраля после неудачной попытки ввести через границу с Колумбией американскую гуманитарную помощь. За это время он посетил Аргентину, Бразилию, Парагвай и Эквадор. И везде его принимали как законного главу государства.

"Я хочу спросить у народа Венесуэлы: есть ли в вас хоть капля страха? Они угрожали мне тюрьмой и даже смертью. Вы все это знаете и слышали. Но я заверяю вас, что угрозами они не смогут сдержать народ Венесуэлы. Сегодня мы едины и сегодня мы сильнее, чем когда-либо", - заявил Гуайдо на митинге перед своими сторонниками.

Также он заверил, что в ближайшее время последуют новые американские санкции против властей Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро.

Ранее Вашингтон внес в санкционные списки командование Национальной гвардии Венесуэлы, а также несколько армейских генералов, которые препятствовали доставке американской гуманитарной помощи. А до этого ограничения были введены против государственной нефтяной компании "Петролиос де Венесуэла".