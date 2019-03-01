Венесуэла хочет обезопасить нефтяные активы при помощи Москвы

Европейский офис государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA будет перенесен в Россию. О соответствующем распоряжении Николаса Мадуро сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров в Москве в пятницу.

"Президент Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву", - заявила Родригес. По ее словам, такое решение было принято из опасений, что нефтяные активы Венесуэлы будут заморожены в Европе в то время, как Россия остается верным союзником режима Мадуро.

"Россия последовательно выступает в пользу мирного урегулирования внутривенесуэльских проблем, - заявил глава МИД России Сергей Лавров. - Очевидно, что шаги по выправлению положения должны приниматься венесуэльцами самостоятельно, без указаний извне, без давления извне и, конечно же, без ультиматумов".

По словам Лаврова, Вашингтон планирует в ближайшее время закупить у одной из стран Восточной Европы переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), минометы, стрелковое оружие и ряд других вооружений и переправить ближе к Венесуэле.

Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты расширили санкционный список официальных лиц Венесуэлы. В него попали командующий Национальной гвардией, а также высокопоставленные чины в армии и полиции - всего шесть человек. В Вашингтоне заявили, что персональные санкции были введены против лиц, которые препятствуют доставке американской гуманитарной помощи в Венесуэлу.