Невидимая граница: Ольстер готовится к "брекситу"

Вопрос о границе между республикой Ирландия и Северной Ирландией остаётся камнем преткновения на пути к подписанию соглашения о «брексите» между ЕС и Великобританией. Как сейчас выглядит эта граница и чем грозит так называемый «жёсткий брексит»? Ответы на эти вопросы в Ольстере искал корреспондент Euronews Винсент Макавини.

Между республикой Ирландия и Северной Ирландией больше переходов, чем на всём восточном рубеже Европейского Союза: это сотни дорог, водные переправы и даже перекрёстки, которые оказались на государственной границе. Так что самый надёжный способ определить, где ты находишься, — это посмотреть на цвета дорожных знаков.

Мирное соглашение Страстной пятницы, подписанное в 1998 году, отчасти было настолько успешным, потому что оно уничтожило всю пограничную инфраструктуру, созданную в годы ирландского противостояния. Многие дороги были закрыты, на многих стояли военные блокпосты, люди не могли свободно передвигаться. Но все стало иначе за последние два десятилетия, но всё может измениться опять буквально через несколько недель, в зависимости от о того, как будет проходить «брексит». Здесь может появиться новая таможенной граница ЕС и это осложнит мирный процесса. Местные жители всерьёз обеспокоены.

В января в центре города Лондондерри в Северной Ирландии произошёл теракт: заминированный автомобиль взорвался вскоре после того, как мимо прошла группа подростков. Никто из них в итоге не пострадал, но местные жители были шокированы произошедшим: они думали, что теракты остались в прошлом, когда Ольстер ассоциировался с кровопролитием и насилием. Отставной полицейский Питер Шеридан, а ныне глава организации Cooperation Ireland, связывает ужесточение противостояния в Северной Ирландией именно с установлением пограничного контроля:

_«Когда появились первые таможенные посты и начались нападения на таможенников, полиция взяла на себя охрану пограничных постов и сотрудников таможни. Затем, когда начали нападать на полицию, — пришла армия, чтобы защищать полицейских, а когда атаковали военных, те стали разворачивать здесь систему обороны. Они не хотели, чтобы так вышло, это такие непредвиденные последствия, которые развиваются по нарастающей, пока они говорят о безопасности. Если вы обидели людей и спровоцировали сопротивление, люди восстанавливают силы и начинают наращивать мощь. И требуется значительное время, чтобы прекратились ночные нападения, чтобы можно было наладить профилактику всего этого. Тут остаётся лишь обращаться к истории».

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О противостоянии в Северной Ирландии студенты узнают теперь из учебников. Учащиеся Университета Квинс в Белфасте Тара и Конор говорят, что опасаются разрушения установившегося баланса и повторения кровопролитных событий прошлого:

— Это было уникальное решение для таких проблем, и я думаю, что оно было реализовано так деликатно, был найден верный баланс, когда речь шла о мирном процессе и о соглашении Страстной пятницы. И я думаю, что любое отступление от этого, и всё пойдёт коту под хвост».

— Если появятся пограничные сооружения, я разозлюсь. Конечно, я не стал бы прибегать к насилию. Но раздражение появляется. Если будет жесткий «брексит», то вы столкнётесь с множеством недовольных молодых людей. Особенно в приграничных регионах. Им ничего больше не остаётся, лишь романтические представления о борьбе за свободу Ирландии, о защите Ольстера, о чем угодно, что можно притянуть к этой ситуации.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта, между тем соглашение о «брексите» с ЕС до сих не получило поддержки Палаты общин. Очередное решающее голосование по этому вопросу правительство обещает провести до следующего вторника.