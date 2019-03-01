На Кипре найдено крупное месторождение газа

Американская компания "ЭксонМобил" (ExxonMobil) обнаружила на Кипре крупное месторождение природного газа.

Объем запасов оценивается в 30-40 млрд долларов.

Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе исключительной экономической зоны Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1.

Это третье по размерам в мире найденное месторождение за последние два года.

"Мы считаем, что какие бы открытия мы ни сделали в стране, это коренные ресурсы ЕС, и мы будем продолжать прокладывать коридор природного газа от Восточного Средиземноморья к европейским рынкам", – заявил министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис.

Кипр заявляет, что находка - это попытка навести мосты сотрудничества в регионе в ответ на стремление Турции поднять уровень напряженности.

"Буквально несколько недель назад мы запустили Восточносредиземноморский газовый форум, среди участников не только Кипр, но и Греция, Италия, Иордания, Израиль, Египет и Палестинская автономия, и мы надеемся, что мы сможем расширить наше сотрудничество, чтобы приступить к разработке общей инфраструктуры и сделать Восточный регион Средиземноморья конкурентноспособным регионом на международных рынках нефти и газа", – добавил Лаккотрипис.

Две европейские компании, итальянская "Эни" (ENI) и французская "Тоталь" (Total) планируют пробурить 5 скважин в исключительной экономической зоне Кипра до конца года.

Вице-президент "ЭксонМобил" (ExxonMobil) также подтвердил интерес компании в разработке и в других районах исключительной экономической зоны страны, а это может означать, что Кипр занял свое место на энергетической карте мира.