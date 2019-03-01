Федерер и Циципас покоряют Дубай

Второй сеянный швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграл Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Федерер - семикратный победитель турнира - дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Фучович выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале швейцарец встретится с хорватом Борной Чоричем (6), который в трёх партиях обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:1).

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, в четвертьфинальном матче нанёс поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:1.

В полуфинале турнира Циципас играет с 23-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом, обыгравшим литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:1, 6:7(3), 6:2.

В случае победы 20-летний грек войдет в топ-10.