Быть ли "Фидес" в ЕНП?

Восемь национальных объединений из шести стран входящих в Европейскую народную партию (ЕНП), требуют приостановить в ней членство венгерской партии "Фидес", или даже исключить ее из своих рядов. Чтобы начать соответствующий процесс, согласно уставу ЕНП необходимо заручиться поддержкой по этому вопросу семи партий из пяти стран. Как будут развиваться события, станет известно не ранее следующей недели.

Популистская, ксенофобская и антиевропейская риторика венгерского премьера и лидера "Фидес" Виктора Орбана вызывает все большие нарекания со стороны руководящих органов ЕС . В частности, раздражение спровоцировала антииммиграционная кампания "Фидес" в преддверии майских выборов в Европарламент.

В минувший четверг Еврокомиссия распространила заявление в котором утверждается, что предвыборная кампания венгерского правительства "искажает истину и пытается черными красками изобразить тайный заговор" в Брюсселе по расширению миграции в Европу".