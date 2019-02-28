Корица, мускат, кардамон...

Фантастический рост экономики Дубая опирается на торговлю, туризм и добычу жемчуга. Сегодня этот многокультурный мегаполис - еще и интереснейший перекресток международных кулинарных традиций. Познакомиться с "вкусным Дубаем" нам поможет британский повар, обладатель мишленовских звезд Гарри Родс. В компании ведущей программы "Вкус" он побывает на уникальном рынке специй, где расскажет о 4 незыблемых ароматах Дубая, на рыбном базаре и в прилегающем к нему ресторанчике.

После впечатляющей прогулки он научит нашего журналиста и зрителей готовить лосось. Изысканно, быстро и просто: оказывается, такое возможно!