Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на саммит Россия - КНДР

Визит Ким Чен Ына сопровождается усиленными мерами безопасности и окружен завесой секретности, но на прибытие правительственного северокорейского поезда с делегацией на приграничную железнодорожную станцию Хасан пресса была аккредитована.

Лидера КНДР встречали официальные лица и местное руководство. Ким Чен Ын попробовал приветственный каравай, который преподнесли ему от имени жителей города.

На состоявшейся после встречи беседе с российской стороны присутствовали министр по развитию Дальнего Востока Козлов, губернатор Приморья Кожемяко, посол России в КНДР и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.

Также стало известно, что после коротких переговоров Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как "Домик Ким Ир Сена".

По окончании программы поезд направился по железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" . Делегация уже преодолела немногим более чем 300 километров и прибыла во Владивосток.

Начало российско-северокорейского саммита запланировано на четверг.