Мужчинам тоже можно носить кружева: Алехандро Гомес Паломо учит свободе

Мужчины тоже могут носить кружева. Они имеют право быть утончёнными и изысканными, в мире гламура для них тоже есть место. Эти идеи уже не первый год пытается донести до участников и гостей недели моды в Нью-Йорке испанский дизайнер Алехандро Гомес Паломо. Его коллекции не раз встречали овациями, а сам он завоевал славу титана, разрушающего границу между мужской и женской модой.

Для Паломо половые различия отходят на второй план, уступая место красоте. «Я даю свободу. Мужчины могут быть сказочными, гламурными, они могут носить прекрасные ткани изящного покроя, проработанные до мельчайших деталей», — объясняет дизайнер.

На этот раз Паломо вдохновлялся Русскими сезонами Дягилева. В его коллекции — наряды, которые подошли бы исполнителям цыганского танца, платья для мужчин в стиле фламенко, строгие костюмы с юбками в пол, пальто с кружевными воротниками, шёлковые пижамы, пеньюары и полупрозрачные шерстяные комбинезоны. Словом, всё то, что в современном обществе мужчинам дозволяется признавать прекрасным, но не дозволяется носить.