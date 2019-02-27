Первая победа Надаля в Акапулько-2019

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль начал своё выступление на Открытом чемпионате Мексики с победы над немцем Мишей Зверевым. Матч завершился за два сета со счётом 6:3, 6:3. Таким образом Надаль уверенно прошёл во второй круг, где в четверг встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который так же в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи.

Для Надаля это первые матчи мирового уровня после разгромного поражения в финале Австралиан оупен: серб Новак Джокович тогда уступил лишь одно очко на своих подачах и обеспечил себе победу за три сета. В прошлом году испанец пропустил турнир в Акапулько из-за травмы, — он подчеркивал, насколько важно для него это возвращение на мексиканский чемпионат. Эти соревнования Надаль сравнил с тематической вечеринкой, тепло отзываясь об атмосфере, которая царит в Акапулько, цитата: «Вокруг всем очень весело, витает ощущение праздника».