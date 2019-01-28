Джокович в погоне за Федерером и Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович, победив в финале Открытого чемпионата Австралии Рафаэля Надаля, добыл 15-ю победу на турнирах серии "Большого шлема". Он обошел по этому показателю Пита Сампраса и уступает только Надалю и Роджеру Федереру. Для Джоковича это третий подряд титул "Большого шлема". Серб стал рекордсменом по числу завоеванных трофеев на турнире в Мельбурне - в его активе семь побед на Australian Open.

"Если я все еще играю и выигрываю "шлемы", думаю, логично было бы сделать вывод, что я на что-то способен. Поэтому я счастлив, что смог выиграть 15-й титул. Я знаю, что впереди меня по числу завоеванных "шлемов" два парня, но у меня еще есть время, торопиться не надо", - сказал Джокович.

Джокович также заявил, что настраивается на победу на предстоящем турнире "Ролан Гаррос". В случае успеха этот трофей станет для серба четвертым подряд на турнирах самой престижной серии, и он сможет повторить достижение трехлетней давности, когда некалендарный "Большой шлем" покорился ему впервые. Однако для этого Джоковичу, скорее всего, придется свергнуть "короля грунта" Надаля, который выигрывал Открытый чемпионат Франции уже 11 раз.