Кардинала Пелла признали виновным в педофилии

Главный казначей Ватикана австралийский кардинал Джордж Пелл признан виновным в педофилии. В ходе следствия были доказаны пять случаев сексуального насилия двадцатилетней давности в отношении двух детей.

Суд Мельбурна вынес вердикт ещё в декабре, но он не был предан гласности. Снять запрет на обнародование было решено в связи "особой важностью дела для общества".

"Это страшные люди. Церковь должна замолчать, смириться с этим, чёрт возьми, выложить на стол большую чековую книжку для расплаты. Потому что нас – жертв сексуального насилия – 60 тысяч. 43 тысячи – католики. Прекратите наши страдания. Мы устали от этого”, - требует один из пострадавших.

Адвокат одной из жертв зачитала показания своего клиента:

“Как и многие пострадавшие, я испытывал чувство стыда, был угнетён одиночеством, меня разрывала внутренняя борьба. Как и многим другим жертвам, мне потребовались годы, чтобы осознать, как это повлияло на мою жизнь".

“Я считаю, что общественное мнение находится под влиянием свидетельств о злодеяниях, творимых в лоне церкви, и тех жалоб, которые не были приняты во внимание. Потому общество решило, что он должен быть признан виновным", - говорит один из сторонников кардинала.

О том, какое наказание понесёт 77-летний кардинал, будет известно в марте. Сам себя виновным не признает. Пелл станет самым высокопоставленным католическим священником в мире, осуждённым за педофилию.