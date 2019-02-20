Шамима Бегум лишится британского гражданства

19-летняя Шамима Бегум, отправившаяся в 15-летнем возрасте в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", может быть лишена британского гражданства. Анонимные источники в правительстве сообщили "Би-би-си", что это можно сделать по закону, так как она имеет право на получение гражданства Бангладеш. Адвокат семьи Бегум заявил, что родители Шамимы будут защищать её право на британское гражданство в суде.

По данным телеканала ITV News, мать Шамимы 19 февраля получила официальное уведомление МВД о лишении её дочери гражданства по решению министра внутренних дел Саджида Джавида. Сама она до последней возможности оставалась в Эль-Багузе, последней сирийской деревни под контролем ИГИЛ. Сейчас Шамима находится в лагере для перемещённых лиц в Сирии, в котором она на прошлых выходных родила ребёнка.

В интервью британскому телеканалу SKY, Шамима сказала, что не сожалеет о годах проведённых в "Исламском государстве":

"Я ни о чём не сожалею, потому что это меня полностью изменило как человека. Сделало меня сильнее, твёрже. Я вышла замуж. Такого как он я бы не встретила в Британии. У меня родились дети. Я была там счастлива. Только в самом конце жить там стало тяжело, я больше не могла и решила оттуда уехать".

Британские школьницы Шамима Бегум, Кадиза Султана и Амира Абас бежали в Сирию в 2015 г. под влиянием исламистской пропаганды без согласия родителей. Кадиза погибла под бомбами, а Амира пропала без вести.