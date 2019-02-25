Производство смартфонов падает

Производство смартфонов продолжает падать. Уже пятый год подряд аналитики отмечают снижение продаж в первом квартале. Прогноз на начало этого года — падение на 19%.
За весь прошлый год в мире было продано полтора миллиарда устройств.
Серьёзное снижение спроса объясняют тем, что рынок уже давно насыщен, а удивлять покупателей становится всё сложнее, тем более что темпы инноваций заметно замедляются.
Samsung и Apple остаются лидерами рынка, но удерживаться там им всё сложнее. Сразу за ними — Huawei, Xiaomi и Oppo.
Китайские производители чувствуют себя всё более уверенно. Бренды из Поднебесной бьют своим главным оружием — низкой ценой, при этом предлагая пользователю все те же функции, что и у флагманов западных производителей.
В то же время и в самом Китае спрос на смартфоны заметно падает. В частности, это одна из причин, по которым Apple прогнозирует 40-процентное падение продаж в первом квартале.