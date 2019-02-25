Начался процесс над Розелем

Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Розелем начался в понедельник в Верховном суде Мадрида. Помимо Розеля, на скамье подсудимых его супруга Марта Пинеда и четверо сотрудников. Их обвиняют в "крупномасштабном отмывании денег" Бразильской конфедерации футбола на сумму в 20 миллионов евро.

Прокуратура Испании запросит для бывшего президента "Барселоны", находящегося в предварительном заключении с мая 2017 года, 11 лет тюремного заключения и штраф в 59 миллионов евро. Его жене грозят семь лет тюрьмы.

54-летний Розель являлся президентом футбольного клуба каталонской столицы с 2010 по 2014 годы. Его самым громким приобретением стал Неймар.

Конкретно ему в вину вменяется подписанный в 2006 году контракт на телевизионные права 24

товарищеских матчей "Селесао". По данным следствия, до 15 миллионов евро, полученных от незаконных комиссий, осели на счетах Розеля и его жены.