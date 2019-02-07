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США

Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдёт без ведущего

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 Анастасия Курносова 
Церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдёт без ведущего
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Danny Moloshok/Invision/AP, File
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Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдёт без ведущего. Раньше это случалось лишь однажды – в 1989 году.

Комик Кевин Харт отказался проводить церемонию, поскольку американские СМИ раскритиковали его старые посты о представителях сексуальных меньшинств. Речь шла о его постах в социальной сети Twitter, относящихся преимущественно к 2009-2011 годам. В частности, комик написал, что если бы его сын играл с кукольным домиком, он бы "разбил игрушку о его голову, сказав: прекрати это делать, гей!"

Харт сам отказался вести церемонию, чтобы, по его словам, не "перетягивать на себя внимание в ночь, которая предназначена для многих потрясающих и талантливых актеров". Он также принес извинения ЛГБТ-сообществу.

Ранее он писал в своём Instagram, что для него быть ведущим церемонии вручения премии "Оскар", "как для комедийного актёра, будет возможностью всей жизни".

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For years I have been asked if I would ever Host the Oscars and my answer was always the same...I said that it would be the opportunity of a lifetime for me as a comedian and that it will happen when it’s suppose to. I am so happy to say that the day has finally come for me to host the Oscars. I am blown away simply because this has been a goal on my list for a long time....To be able to join the legendary list of host that have graced that stage is unbelievable. I know my mom is smiling from ear to ear right now. I want to thank my family/friends/fans for supporting me & riding with me all this time....I will be sure to make this years Oscars a special one. I appreciate the @TheAcademy for the opportunity ....now it’s time to rise to the occasion #Oscars

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В вещательной компании ABC Entertainment, транслирующей вручение кинопремии, сказали, что долго пытались найти кандидата на роль ведущего - одну из самых сложных в шоу-бизнесе США.

По словам президента компании Кэрин Берк, объявлять лауреатов премии и вручать статуэтки будут звёзды первой величины. "Продюсеры приняли решение не назначать ведущего, а вместо этого позволить фильмам говорить самим за себя", - рассказала она.

Последний раз церемония вручения "Оскара" проходила без ведущего 30 лет назад. Тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.


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