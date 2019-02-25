Триумфаторы "Оскара-2019"

Главную кинонаграду года - "Оскар" за лучший фильм - получила "Зелёная книга" американского режиссёра Питера Фаррелли.

Ленту отметили также в номинации "лучший оригинальный сценарий", а сыгравшего в ней Махершалу Али наградили как лучшего актёра второго плана. Комедийная драма, повествующая о путешествии по югу США чернокожего джазового пианиста и его водителя, основана на реальных событиях 60-х годов.

Золотую статуэтку за лучшую режиссуру Гильермо дель Торо вручил своему соотечественнику - Альфонсо Куарону. Его картина "Рома" была также названа лучшим фильмом на иностранном языке. "Оскара" Куарон получил и за лучшую операторскую работу.

Оливия Колман, воплотившая на экране образ британской королевы Анны в фильме "Фаворитка", стала лучшей актрисой года.

Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", наградили "Оскаром" за лучшую мужскую роль.

На 91-й церемонии вручения наград киноакадемии со сцены театра "Долби" прозвучала композиция Shallow, которую исполнили Бредли Купер и Леди Гага.

За эту песню к фильму "Звезда родилась" американская певица впервые удостоилась "Оскара".