Леди Гага появилась на "Оскаре" в редком бриллианте весом 128 карат

Леди Гага пришла на церемонию вручения премии "Оскар" в элегантном черном платье Alexander McQueen и колье с редким 128-каратным бриллиантом, который до нее надевала Одри Хепберн.

Камень желтого цвета является одним из самых больших и известных в мире. Он получил название "Бриллиант Тиффани". До Леди Гаги его надевали на светские собрания лишь дважды - в 1957 и 1961 годах.

История бриллианта началась с обнаружения в 1877 году в Южной Африке алмаза весом 287 карат. Через год камень приобрел основатель ювелирной компании "Тиффани" Чарльз Тиффани. После этого алмаз ограняли в Нью-Йорке в течение двух лет, пока не получился бриллиант с 82 гранями и весом в 128,54 карата.

Впервые камень появился на светском мероприятии в 1957 году на балу Тиффани. Его продемонстрировала жена одного из американских сенаторов. В 1961 году бриллиант уже в новой оправе в виде ожерелья надела Одри Хепберн для продвижения фильма "Завтрак у Тиффани", в котором она сыграла главную роль.

Украшение уже сто лет хранится в главном магазине компании "Тиффани" в Нью-Йорке. Нынешняя оправа в виде колье с большими бесцветными бриллиантами, которую надела Леди Гага, стала уже третьей по счету - его изготовили в 2012 году к очередному юбилею компании. В настоящее время оценочная стоимость бриллианта составляет порядка 50 млн долларов.

В этом году Леди Гага впервые получила премию "Оскар" за песню Shallow из фильма "Звезда родилась".