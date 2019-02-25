ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Церемония вручения премии "Оскар"

Euronews \u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u044e \u0446\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0432\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0438 \u0022\u041e\u0441\u043a\u0430\u0440\u0022 \u0432 \u041b\u043e\u0441-\u0410\u043d\u0434\u0436\u0435\u043b\u0435\u0441\u0435. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0437\u0430 \u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0022\u041b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0433\u043e \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430\u0022 \u0431\u043e\u0440\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u0441\u0435\u043c\u044c \u043a\u0438\u043d\u043e\u043b\u0435\u043d\u0442.