"Оскар-2019": послевкусие

Чем запомнится 91-я церемония вручения главной кинонаграды мира? О самых зрелищных, волнующих и неожиданных моментах "Оскара-2019" рассказывает корреспондент NBC Джина Ким.

"Впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего. Но я не считаю, что ей не хватило зрелищности. Когда Леди Гага и Бредли Купер поднялись на сцену и исполнили дуэтом песню Shallow , у некоторых зрителей на глазах навернулись слёзы. Это был волнующий момент. Барбара Стрейзанд объявила номинантов одной из категорий. А Бетт Мидлер замечательно спела. Забавным выходом отметилась Мелисса Маккарти. Так что вчера было очень много запоминающихся выступлений".

Для некоторых неожиданным стало то, как киноакадемики распредели награды. Например, в борьбе за победу в категории "лучший фильм" лента "Зелёная книга" была пусть и фаворитом, но не главным и единственным.

"Претенды были самые разные: и лидеры по числу номинаций - "Фаворитка", "Рома" - правда, менее известные зрителю, и популярные ленты - "Богемская рапсодия", "Чёрный клановец", "Чёрная пантера", которой досталось несколько статуэток. Главную награду получила "Зелёная книга". А картина"Фаворитка", претендовавшая на "Оскара" в 10 категориях, выиграла лишь в одной, что, конечно, огорчило Оливию Колман. Думаю, лейтмотивом кинопремии в этом году стало разнообразие. Нынешний "Оскар" войдёт в историю благодаря рекордному числу темнокожих победителей в индивидуальных категориях, включая номинации "лучшие мужская и женская роли второго плана". В списке лауреатов - и мексиканец, и британец, и сын эмигрантов из Египта... Пожалуй, самыми обсуждаемыми стали именно эти события "Оскара-2019".