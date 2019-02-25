Израиль отправил космический аппарат на Луну

В ночь с четверга на пятницу с космодрома на мысе Канаверал (США) к Луне отправился первый израильский космический зонд под названием "Берешит". Израиль станет четвёртой страной мира посадившей космический аппарат на поверхность спутника Земли. Ранее это сделали лишь СССР, США и Китай.

"Берешит" станет самым маленьким аппаратом из всех, когда-либо садившихся на Луну. Он всего 1,5 м в диаметре и весит менее 600 кг. Аппарат был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9, несущей также индонезийский телекоммуникационный спутник. Через 34 минуты после запуска "Берешит" отделился от ракеты-носителя и начал самостоятельное движение к Луне. Теперь в течение примерно двух месяцев аппарат будет лететь по эллиптическим орбитам вокруг Земли, пока не войдёт в гравитационное поле Луны.

По словам разработчиков, процесс приземления будет полностью автоматизирован и займет около 20 минут. "Берешит" должен приземлиться 11 апреля на видимой стороне Луны, в пределах Моря Ясности, большой лунной лавовой равнины. Перед этим ему предстоит преодолеть 6,5 миллиона км с максимальной скоростью 10 км/с.

Попав на спутник Земли, аппарат на протяжении двух дней будет собирать данные о магнитном поле Луны, которые затем будут переданы в ЦУП НАСА.

Что такое "Берешит"?

Название космическому аппарату выбирали всей страной с помощью интернет-голосования. Оно переводится с иврита как "В начале". Это отсыл к названию первой книги Торы. Помимо научной, у "Берешита" есть и символическая миссия. Аппарат должен доставить на Луну книгу Торы, государственный израильский флаг, декларацию независимости Израиля, диски с записями израильских песен, детские рисунки и воспоминания выжившего свидетеля Холокоста. Сам аппарат после выполнения научных задач тоже останется на Луне.

Эта миссия по-своему уникальна: в случае успеха "Берешит" станет первым частным космическим аппаратом, приземлившимся на Луну. Космический зонд был разработан и произведен израильской некоммерческой организацией SpaceIL. Изначально SpaceIL была создана для участия в Lunar X Prize – конкурсе, объявленном компанией Google в 2007 году. Приз в 30 миллионов долларов должна была получить команда, которая за пять лет разработает и отправит на Луну космический аппарат. Однако премия так и не была вручена - никто из участников не уложился в поставленный срок.

Однако SpaceIL продолжила работу над своим проектом. В команде работали около 30 инженеров, а остальные были добровольцами. Проект был профинансирован за счёт частных пожертвований. Больше всех (40 миллионов долларов) вложил израильский миллиардер Моррис Кан, ставший затем президентом SpaceIL. В целом строительство космического корабля обошлось в 100 миллионов долларов, что делает его самым дешёвым космическим зондом в истории.

В то же время израильское министерство науки и технологий, Израильское космическое агентство (ISA) и Israel Aerospace Industries (государственная компания, производящая авиационную и космическую технику) присоединились к программе SpaceIL. В Israel Aerospace Industries заявили, что космический корабль является "национальным и историческим достижением".

В 1959 году на Луну впервые в истории села советская межпланетная станция "Луна-2". Три года спустя США запустили на спутник Земли аппарат "Рейнджер-4". Ещё одним государством, позднее посадившим космический аппарат на Луну, стал Китай - ему удалось сделать это в 2013 году. Пять стран успешно провели исследования орбиты Луны, включая Японию и Индию.