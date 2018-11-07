Чем не Пандора? "Роскосмос" хочет отправить на Луну аватаров

Россия планирует создать на поверхности Луны посещаемую базу и изучать земной спутник при помощи роботов-аватаров, контролируемых дистационно.

"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой, - сообщил агентству "Россия сегодня" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. - Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны".