Чем не Пандора? "Роскосмос" хочет отправить на Луну аватаров

Россия планирует создать на поверхности Луны посещаемую базу и изучать земной спутник при помощи роботов-аватаров, контролируемых дистационно.
"Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой, - сообщил агентству "Россия сегодня" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. - Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны".
По его словам, проект будет амбициознее, чем американская программа "Аполлон" 1960-70-х годов. Первую высадку российского космонавта на Луну космическое агентство запланировало на 2030 год. Сколько времени может пройти до создания полноценной базы - неясно.
Космическая гонка
У американского НАСА есть свои планы на естественный спутник Земли. Через несколько лет США планируют вывести на лунную орбиту станцию, которая сможет принимать астронавтов к середине 2020-х годов.
Агентство утверждает что для большинства ныне живущих американская лунная программа станет первой возможностью увидеть высадку человека на Луну.
В прошлом месяце директор НАСА Джим Бриденстин заявил, что США приветствует планы "Роскосмоса" по изучению земного спутника и строительству там постоянной базы.