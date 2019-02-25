Непослушный вратарь привел "Челси" к поражению

Во время финального матча за Кубок английской лиги между командами "Манчестер Сити" и "Челси" вратарь "синих" Кепа Аррисабалага отказался подчиниться указаниям главного тренера и уйти с поля перед серией пенальти, хотя Маурицио Сарри уже собрался выпускать другого голкипера. В конце дополнительного времени у Аррисабалаги начало сводить ноги, но несмотря на это он решил продолжать игру. В итоге Кепа пропустил четыре удара из пяти, а лондонский клуб проиграл.

Маурицио Сарри, главный тренер "Челси": "Это было большое недоразумение, потому что я понимал, что у него сводит мышцы. Поэтому я не хотел, чтобы этот вратарь остался на серию пенальти в таком физическом состоянии. Я разобрался в ситуации только через три или четыре минуты, когда врач вернулся к скамейке и все объяснил".

По мнению специалистов, этим поступком голкипер "Челси" выставил Маурицио Сарри далеко не в лучшем свете в глазах миллионов болельщиков и еще больше подорвал его авторитет. Тем более, что главному тренеру и так пророчат скорую отставку после разгрома клуба в чемпионате от "Манчестер Сити" со счетом - 0:6. Со своей стороны, Кепа назвал произошедшее недопониманием и пояснил, что никак не хотел подставлять тренера "синих".