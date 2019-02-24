Ватикан: "вместо преступников наказания понесли жертвы"

Услышать голоса пострадавших и осудить насильников, преступивших Евангелие. В Ватикане проходит беспрецедентный собор, который СМИ уже окрестили антипедофильским. Он был созван папой римским Франциском на фоне череды скандалов в католической церкви, в том числе с участием влиятельных иерархов, которые были уличены в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Причем, как выяснилось, многие из этих преступлений церковью покрывались.

"Письменные свидетельства, в которых фигурировали имена виновных, либо замалчивались, либо вообще уничтожались. Вместо преступников наказания понесли жертвы: потому что об их страданиях никто не рассказывал. Предусмотренные процедуры судебного преследования за преступления в отношении несовершеннолетних игнорировались", - заявил один из кардиналов.

Всего в антипедофильском соборе принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви со всего мира. Он завершится в воскресенье и по его итогам, как ожидается, Ватикан сформулирует ряд конкретных мер для борьбы с проблемой педофилии в католической церкви.

А тем временем в Риме прошел марш жертв сексуального насилия со стороны священников, в нем приняли участие около 300 человек из двух десятков стран. Они собрались на площади Пьяцца дель Пополо и направились к замку Сант-Анджело, недалеко от Ватикана.