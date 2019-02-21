Ватикан обещает "защитить детей любой ценой"

Папа римский Франциск целует руки поляку, который, будучи ребенком, подвергся домогательствам священника... Символичный жест покаяния понтифик сделал накануне съезда иерархов римско-католической церкви.
190 представителей высшего духовенства собрались в четверг в Ватикане, чтобы обсудить меры по борьбе, по выражению папы римского, со "злом, терзающим церковь и человечество," - педофилией.
Просьбы о прощении, молитвы о помощи и обещание наказать виновных звучали из уст участников съезда, убеждённых в том, что раны жертв насилия поможет исцелить вера.
"В ранах от недавних потрясений - память о страданиях ни в чём не повинных людей, а также память о нашей слабости и греховности. Сегодня те, кто пострадал от насилия и скандалов, должны быть сильны верой", - сказал филиппинский кардинал Луис Тагл.
Тема растления несовершеннолетних в церкви поднималась и в 1990-е. Десятилетия понадобились Ватикану, чтобы впервые провести такое мероприятие. Потому некоторые относятся к нему скептически.
За несколько часов до открытия съезда в польском Гданьске местные активисты снесли памятник почитаемому священнику из-за публикаций в СМИ о возможных случаях надругательства духовника над детьми. По словам активистов, тем самым они хотели выразить протест против бездействия церкви и призвать священнослужителей к тому, чтобы их слова и молитвы подкреплялись действиями.