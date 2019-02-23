От Ватикана ждут конкретных мер

На встрече в Ватикане высокопоставленный делегат признал, что церковь уничтожала, а в некоторых случаях даже не создавала отчёты в отношении священнослужителей, уличённых в насилии над детьми. Об этом заявил один из ближайших советников папы римского Франциска немецкий кардинал Рейнхард Маркс. По его словам, это позволило педофилам находить новых жертв.

Архиепископ Люксембурга Жан-Клод Ольриш говорит: "Я работаю с группой франкоговорящих священнослужителей, я вижу происходящие изменения, они начинают понимать масштабы этой проблемы для церкви. Не знаю, приведёт ли встреча к какому-то грандиозному решению, но изменения происходят и я этому рад".

"Я чувствую, что в наших кругах появилась заинтересованность в том, чтобы обезопасить детей и уязвимых людей, — говорит глава католической церкви Ирландии, архиепископ Имон Колумба Мартин. — Появилась приверженность к соблюдению высоких стандартов. Я надеюсь, что в конце этой встречи папа римский призовет всех нас к такой приверженности, к мерам предосторожности, к проверке и к ответственности".

Всего во встрече по вопросам защиты несовершеннолетних принимают участие 190 иерархов Римско-католической церкви со всего мира.

Исторический саммит, открывший по инициативе папы римского Франциска, завершится в воскресенье. Ожидается, что Ватикан сформулирует ряд конкретных мер для борьбы с проблемой педофилии.