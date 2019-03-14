Обрушение моста в Индии

По меньшей мере 5 человек погибли и 36 получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пешеходного моста в индийском городе Мумбаи. Среди погибших - три женщины. Пострадавшие были доставлены в больницы. Некоторые в тяжелом состоянии. Как сообщается, инцидент произошел в вечерний час пик недалеко от одного из самых многолюдных вокзалов в Индии Чхатрапати Шиваджи.

По информации местных СМИ, утром на мосту проводились ремонтные работы. Некоторых пострадавших спасателям пришлось извлекать из-под завалов бетонных плит. Начато расследование инцидента. По словам представителей властей, проверка безопасности моста проводилась в прошлом году. При этом были обнаружены незначительные повреждения, которые не были устранены до обрушения моста.