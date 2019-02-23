"Оскар"-2019: к церемонии готовы!

Последние приготовления к 91-ой церемонии вручения "Оскаров") завершаются в Лос-Анджелесе.

Красный ковёр уже расстелен, несмотря на тревожные предупреждения синоптиков о возможном снегопаде - такого в Городе Ангелов не видели с 1962 года.

8 кандидаты на премию Американской киноакадемии в категории "лучший фильм" были объявлены месяц назад. Среди них - "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона.

Неанглоязычная лента в этой номинации ещё никогда не побеждала, но обладатель британской "Бафты" и победитель Венецианского кинофестиваля может нарушить эту традицию. Фильм снят по детским воспоминаниям Куарона о событиях начала 70-х годов в Мексике. Режиссёр выступил также сценаристом и оператором ленты.

Тема борьбы за власть и серых кардиналов раскрывается в фильме "Фаворитка" известного греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса. Это история фаворитки английской королевы Анны герцогини Мальборо и ставшей ей соперницей обедневшей родственницы Абигейл. За исторический материал Лантимос взялся впервые.

Ещё один исторический фильм - на этот раз о недавнем прошлом США - "Чёрный клановец" Спайка Ли. Афроамериканский режиссёр в очередной раз затрагивает проблему межрасовых отношений. Картину он завершает документальными кадрами трагедии в Шарлоттсвиле двухлетней давности.

Яркое и самобытное визуальное воплощение африканского мира из комиксов - "Чёрная пантера" Райана Куглера. Высокие технологи соседствуют с традиционными ритуалами, небоскрёбы и космические корабли - с саванной и водопадами. Этот культурный микс уже назвали афрофутуризмом.

Американская актриса Гленн Клоуз вновь поборется за не дающуюся ей с 1983 года заветную статуэтку. Скоро мы узнаем, станет ли для неё "оскароносной" роль в фильме "Жена" Бьёрна Рунге?

Кристиан Бейл претендует на ту же награду в категории "лучшая мужская роль" - он сыграл Дика Чейни в комедийном фильме "Власть" о карьере вице-президента США.

Леди Гага во второй раз участвует в церемонии в номинации "за лучшую оригинальную песню", как и три года назад. И - впервые - в категории "лучшая актриса". Фильм "Звезда родилась", в котором она сыграла - рассказ о любви известного, но спивающегося исполнителя в стиле кантри и начинающей талантливой певицы.

В восьмёрке претендентов на главную награду - и фильм "Богемская рапсодия", история группы Queen и легендарного Фредди Меркьюри. Буквально перевоплотившемуся в него Рами Малеку прочат "Оскар" за лучшую мужсукую роль, а вот режиссёр Брайан Сингер был уволен со съёмок фильма, и недавно вокруг него разгорелся сексуальный скандал.

Одна из интриг - пройдёт ли церемония на этот раз без ведущего, или всё же организаторы пригласят одного из ветеранов. Называется имя Вупи Голдберг. Из-за скандала вокруг гомофобских сообщений в "Твиттере" американского комика Кевина Харта мероприятие он вести не будет.