Названы номинанты на премию "Оскар"

Комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite) и драма "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона стали лидерами по числу номинаций на Оскар в этом году. У каждой по 10 номинаций.

"Фаворитка" рассказывает о женских интригах при дворе страдающей от одиночества и подагры королевы Анны Стюарт в 18-м веке. Борьба за любовь и внимание королевы разыгрывается между двумя сестрами – фавориткой Анны, герцогиней Мальборо, Сарой и ее провинциальной сестрой Эбигейл. Фильм претендует на победу в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший сценарий", Лантимос в категории "Лучший режиссер", а трио акрис – Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс – как лучшие актрисы первого и второго планов.

Драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона – первый номинированный на Оскар фильм платформы Netflix – рассказывает о перипетиях в жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в 70-х годах глазами ее служанки, в жизни которой тоже не все гладко. У фильма также 10 номинаций - среди которых "Лучший фильм", "Лучшая актриса", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший режиссер".

За победу в главной номинации "лучшая картина" поборется мелодрама "Звезда родилась" (A Star is Born) дебютировавшего в качестве режиссера Брэдли Купера, который исполнил в фильме главную роль наравне с певицей Леди Гагой. Оба претендуют на победу в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Лучшим фильмом также может стать "Власть" (Vice) - биографический фильм Адама МакКея о 46-м вице-президенте США Дике Чейни с Кристианом Бэйлом в главной роли, который собрал 8 номинаций.

Музыкальная драма о Фредди Меркьюри - фронтмене британской культовой группы Queen – "Богемская рапсодия"(Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера также номинируется в главной категории "Оскара", а Рами Малек – за роль музыканта – в номинации "Лучший актер".

За 30-летнюю карьеру Спайк Ли впервые номинирован в категории "Лучший режиссер" за фильм о внедрении чернокожего офицера полиции в Ку-клукс-клан в 70-х годах в Колорадо-Спрингс – "Чёрный клановец" (BlacKkKlansman).

Также тема расизма в США поднимается в картине Питера Фаррелли "Зеленая книга"(Green Book), входящей в список номинантов. И рассказывает она о дружеских отношениях, которые завязываются между чернокожим джазовым музыкантом и его белым водителем.

Победители премии Оскар станут известны 24 февраля