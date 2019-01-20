Франция: женщины в желтых жилетах

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Сотни женщин в желтых жилетах вышли на акции протеста в Париже, Бордо и Тулузе. Во французской столице демонстранты собрались у Эйфелевой башни и направились к Площади Бастилии. Это не феминистская акция, говорят участницы марша. Они подчеркивают, что их задача - расширить движение и привлечь к нему больше сторонников. У многих манифестантов на жилетах написано: "Матери в гневе".

Участница акции: "Даже в воскресенье мы пришли сюда, чтобы поддержать тех, кому нужны деньги, у кого их нет, и кому нечего есть. Власти нам говорят, мол, покупайте экологически чистые автомобилей. Но нам не помогают. Они поднимают вопросы о тепле в домах. Но на отопление не хватает средств. Нам ничего не остается, кроме как макароны есть в конце месяца. И это касается всех - стариков, детей, безработных и тех, кто работает. Это невыносимо. Президент нас должен услышать нас".