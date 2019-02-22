Сардиния: фермеры протестуют и выливают молоко

Истина в цене... На Сардинии за 60 центов не купишь и чашечки кофе. А вот литр овечьего молока - пожалуйста. Особенно, если вы предприниматель, и закупаете молоко у местных фермеров. Последние крайне раздражены низкими, как они считают ценами, и утверждают, что производство молока практически не покрывает затраты.

Серджио Санна, фермер: "В пять часов утра ты уже на ногах, надо начинать доение. Мое хозяйство дает 200-250 литров молока ежедневно. А я едва получаю 60-70 евро прибыли в день".

Но цены диктует рынок... Дело в том, что сейчас на прилавках не распроданными остаются тонны сыра pecorino romano. Из-за этого и падают закупочные цены на овечье молоко.

Серджио Санна, фермер: "Все что мы можем и хотим делать, так это заниматься качественным производством нашей продукции. Мы не в состоянии иметь дело со всей коммерческой цепочкой".

Фермеры требуют повысить закупочные цены на молоко и довести их до 80 центов за литр. На Сардинии двенадцать тысяч фермерских хозяйств, производящих козье и овечье молоко. Труд фермера нелегкий. А доходы небольшие. Молодежь не желает себя утруждать.

Лусилла Занда, фермер: "У нас двое детей - уже взрослые мальчик и девочка. К сожалению, они уехали за границу. Я страдаю из-за этого".

"Может быть они вернутся?" - спрашивает корреспондент Euronews.

Лусилла Занда, фермер: "Ну, я надеюсь, конечно, надеюсь!"

Стефания де Микели, Euronews: "Лучше выбросить, чем продать за гроши, решили фермеры. И по дорогам Сардинии потекли молочные реки. Здесь вылиты миллионы литров молока. Сейчас, в преддверии региональных выборов, как политики, так и занятые в молочном секторе промышленники, должны срочно предложить решение проблемы".