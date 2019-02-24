Выборы на Сардинии - европейский тест?

Выборы в региональные органы власти состоялись в воскресенье на итальянском острове Сардиния. Участки для голосования открылись в 6.30 (8.30 по московскому времени) и закрылись в 22.00 (полночь по Москве). Подсчет голосов начнется в понедельник утром.

Наблюдатели отмечают, что голосование проходит всего за несколько недель до выборов в Европарламент и станет индикатором предпочтений избирателей. Многие убеждены что евроскептическая Лига на Сардинии одолеет популистское движение "5 звезд". Мнения жителей крупнейшего города Кальяри разделились:

"Что нам особенно не нравится в этой единой Европе? Если коротко - то, что нам кто-то диктует извне, по каким политическим правилам играть", - говорит этот мужчина.

"Думаю, Европа должна с большим вниманием относиться к людям и их проблемам", - поддерживает его другой.

"Нет, мы определенно - за Европу!" - не согласен с ними третий.

На Сардинии, как и в других регионах Италии, фермеры протестуют из-за низких цен на молоко. С растущей социальной напряженностью пришлось считаться всем семи претендентам в

губернаторы: трое из них представляли национальные политические силы, а четверо - местные партии и движения.

В местечке Оруне, близ Нуоро, группа вооруженных людей напала на пункт сбора молока: "Мы будем продолжать протесты до тех пор, пока они не дадут нам адекватную цену за молоко, - говорит один из фермеров, чтобы мы могли прокормить семьи и жить достойно!”

"Всего к избирательным урнам приглашены почти полтора миллиона жителей острова,

обладающих правом голос, - передает из Кальяри корреспондент Euronews Стефания де Микеле, - и это не просто региональное дело. После Абруццо, голосование на Сардинии станет тестом на принятие гражданами политики правительства, а также определит отношения между двумя союзными партиями: Лигой и движением "5 звезд"".