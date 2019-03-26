"Лондон изменил Ван Гога навсегда"

"Звездная ночь", "Ирисы", "Подсолнухи" – картины Винсента Ван Гога, какими они известны миру, мы могли бы и не увидеть вовсе, если бы не влияние Лондона...

С таким лейтмотивом в британской столице открылась выставка работ голландского художника.

Кураторы попытались показать, как британское искусство, культура и литература повлияла на Ван Гога во время его трехлетнего пребывания в Лондоне еще до становления художником.

"Ему было всего 20 лет, конечно, он был немного напуган, оказавшись в таком большом современном городе, далеко от дома. Художник проработал там несколько лет. Принято считать, что этот город изменил его мировоззрение. Он познал современный мир и все его грани", – говорит куратор выставки "Ван Гог и Британия" Кэрол Джейкоби.

Окончательно стать художником Ван Гог решил только через 4 года после возвращения из Лондона. Но как уверяют искусствоведы - город навсегда его изменил.

Несмотря на это, Лондону посвящена только одна известная картина художника "Прогулка заключённых", написанная им уже незадолго до смерти. За ее основу взята гравюра Гюстава Доре "Острог".

Считается, что Ван Гог помнил лондонские тюрьмы по своим многочисленным прогулкам по городу.

На выставке также можно проследить, как искусство и жизнь Ван Гога повлияли на творчество британских художников, таких как Фрэнсис Бэкон, написавший ряд портретов на основе работ голландского художника.