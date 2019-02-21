Италии предрекают замедление экономики

Эксперты Европейской комиссии считают, что итальянский бюджет не будет способствовать экономическому росту и сделает Италию источником рисков для всей зоны евро. Информацию об этом обнародовала в четверг газета "Репубблика". Доклад о состоянии итальянской экономики будет обсуждаться в Еврокомиссии в следующую среду.

В конце 2018 г. в Италии была зафиксирована рецессия, после чего Еврокомиссия снизила свой прогноз роста итальянской экономики в 2019 г. с 1,2 до 0,2%. Замедление роста может помешать итальянскому правительству снизить дефицит бюджета до 2,04% ВВП. Эта цель была согласована правительством Джузеппе Конте с Брюсселем в прошлом году.

Правительство Италии прогнозирует, что в 2019 г. рост составит 1,5%. Министр экономики Джованни Триа считает, что в случае сокращения доходов бюджета недостаток будет восполнен за счет резервов в размере 2 мрд евро, созданных в 2018 г. Вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что позитивный эффект от принятых правительством мер – вопрос времени.



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