Словесные баталии Франции и Италии не обошли стороной ВЭФ

Полемика и взаимная критика Франции и Италии не обошли стороной Всемирный экономический форум. Отвечая на вопросы журналистов в Давосе, глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Париж и Рим связывает давняя история отношений, однако при этом не стоит бояться поднимать острые вопросы.

"Обсуждать общие проблемы, которые стоят на повестке дня ЕС и международной политики, стоит. Но делать это надо стараться в спокойной атмосфере", - сказал Конте.

Его слова прозвучали после взаимных пикировок, которыми Париж и Рим обменялись на этой неделе. Вначале глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Эммануэля Макрона "двуличным персонажем" и "ужасным президентом", выразив надежду, что французы скоро избавятся от него.

В ответ МИД Франции вручил ноту протеста итальянскому послу. А вот, как на вопрос Euronews прокомментировала ситуацию Аньес Рюнашер, госсекретарь при министерстве экономики Франции:

"Мы не вмешиваемся во внутренние дела Италии и это лучшая позиция, особенно сегодня, когда перед нами стоит задача сохранить Европу сплоченной, сделать ее более конкурентоспособной на международной арене".

Однако стоит напомнить, ранее официальный Париж открыто критиковал Рим за политику в отношении мигрантов. А в ответ тот же Сальвини выражал поддержку "желтым жилетам" во Франции, главным требованием которых является отставка Макрона.

Впрочем, как считают некоторые наблюдатели, итальянские популисты намеренно разыгрывают эту карту, надеясь привлечь на свою сторону больше сторонников перед грядущими весной выборами в Европейский парламент.