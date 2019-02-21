Трое на одного: соперники Нетаньяху объединились

В Израиле в общий список объединились главные соперники действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. О союзе объявили Бени Ганц, Яир Лапид и Моше Яалон. При этом первые двое сообщили, что в случае победы по очереди будут занимать премьерский пост.

Критики отмечают несхожесть политических платформ трёх движений. Различные точки зрения не сходятся даже в том, к какому участку политического спектра отнести новое объединение.

Четверг — последний день подачи партийных списков в избирательную комиссию.

Решение о роспуске кнессета и назначении досрочных выборов было принято в конце декабря из-за серьёзных разногласий вокруг законопроекта, предусматривающего в том числе призыв в армию ортодоксальных иудеев.

Новые выборы назначены на 9 апреля.