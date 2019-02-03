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Газа

Израиль строит шестиметровый стальной забор на границе сектора Газа

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 Андрей Позняков 
Израиль строит шестиметровый стальной забор на границе сектора Газа
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Власти Израиля объявили о начале возведения новых заградительных сооружений на границе сектора Газа. В добавление к прежним защитным конструкциям здесь должны появиться десятки километров стального шестиметрового забора с колючей проволокой на бетонном основании. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это лишь одна из мер для обеспечения безопасности в регионе:

_«В выходные мы начали возводить наземный барьер вдоль границы с Газой. Это заграждение будет препятствовать проникновению террористов из Газы на нашу территорию. Я также хотел бы прояснить: если не будет соблюдаться спокойствие в Секторе Газа, мы будем принимать меры даже в период выборов и будем действовать без колебаний».
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О строительстве забора было объявлено спустя несколько месяцев после серии протестных акций палестинцев под антиизраильскими лозунгами. В ходе противостояния у границы сектора Газа в прошлом году были убиты около 200 местных жителей, тысячи получили ранения.

Видеомонтаж • Андрей Позняков