Израиль забирает у Палестины деньги, чтобы они не достались противникам Израиля

Правительство Израиля объявило о заморозке более 130 миллионов долларов из налогов, собираемых в Палестине. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал это урезанием зарплат террористам: сумма соответствует объёму выплат, которые в прошлом году получили семьи погибших и попавших в заключение в результате противостояния с израильскими силовиками.

Закон о заморозке средств был принят Кнессетом прошлым летом: сторонники инициативы говорили, что хотят не допустить поощрения терроризма. Администрация Палестины обвиняет Израиль в шантаже. Заключённых и убитых в противостоянии с израильскими силовиками палестинский лидер Махмуд Аббас назвал героями национально-освободительной борьбы и обещал поддерживать их семьи «до последнего шекеля».