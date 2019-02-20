"Антисемитизм - это нападение на Республику"

На манифестации против антисемитизма во Франции вышли тысячи людей. Известные, неизвестные, обычные французы и политики, все они хотели поддержать еврейскую общину Франции, с другой - показать, что нападение на евреев, нападение на еврейское кладбище, осквернение памяти выжившей в Холокосте Симоны Вей - это нападение на республиканские ценности и на саму Республику.

Манифестация против антисемитизма на площади Республики в Париже Фото Рейтер

Вот что сказал экс-президент Франции Франсуа Олланд: "Антисемитизм - это атака на нашу Республику, это нападение на государственные ценности, это попытка внести раздор в общественное согласие. Мы тут для того, чтобы заявить, что это неприемлемо".

Франсуа Олланд вышел на манифестацию против антисемитизма по долгу гражданина Фото Рейтер

Политический оппонент Олланда и тоже экс-президент Николя Саркози настаивает на жестком ответе на подобные провокации: "Своими действиями нападающие устраивают провокации и оскорбляют саму государственную власть, государство должно ответить на происходящее с жесткостью, и я уверен, что власть ответит на случившееся, но ответ нужен прямо сейчас, и максимально твердый".

Николя Саркози на манифестации против антисемитизма Фото Рейтер

Франция признала свою ответственность как государства и общества за депортации евреев во время войны только в 95-м году.

На это указывает участница манифестации на площади Республики в Париже: "Происходящее вызывает плохие воспоминания. Мы хотим показать молодым поколениям, что есть иная дорога".

Сегодня во Франции проживает чуть больше полумиллиона евреев, это менее одного процента всего населения страны.

В субботу оскорблениям на улице подвергся французский академик Ален Финкелькраут, в ночь с понедельника на вторник почти 100 могил на еврейском кладбище в Эльзасе были осквернены. В Катценхайм, изменив свой рабочий график, срочно выехал президент Макрон.

Население Катценхайма - чуть больше 700 человек, упокоившиеся на кладбище были их знакомыми или родственниками.

Французски лидер заявил, обращаясь к жителям Катценхайма: "Я тут для того, чтобы высказать поддержку и солидарность, и свою собственную, и всей нации, и чтобы устыдиться, глядя на оскверненные могилы, и чтобы вновь заявить, что мы намерены оставаться едиными перед лицом антисемитизма и еще раз подтвердить мое намерение с ним бороться на всех фронтах".

Во время войны в лагеря смерти были депортированы свыше 75 тысяч французских евреев, почти все они были уничтожены, почтить память тех, кто стал дымом крематориев во вторник в мемориал Шоа пришли президент Макрон и спикеры обеих палат Национального собрания.



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Эммануэль Макрон, Жерар Ларше и Ришар Ферран возлагают венок в мемориале Шоа Фото Рейтер

Во время посещения мемориала Шоа в Париже - Эммануэль Макрон в сопровождении спикеров обеих палат парламента Франции Фото Рейтер