Скандал на карнавале

В Брюсселе карнавальная процессия танцоров в штраймлах - традиционном головном уборе хасидов - там карикатурные евреи с пейсами сидят на мешках денег вызвала гнев и возмущение.

Объяснения участников, что это - репетиция представления, которое они намерены показать на следующий год, никого не устроили. Последовал и комментарий от Евросоюза.

Как полагает представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, "немыслимо, чтобы такого рода представления устраивались бы сегодня на европейских улицах. Позиция Еврокомиссии была и остается следующей: мы отвергаем все формы антисемитизма. Все страны-члены ЕС еще раз подтвердили свои обязательства бороться с антисемитизмом, присоединившись к недавно опубликованной декларации Евросовета".

Случаи проявления антисемитизма и антисемитские выходки в Европе вызывают озабоченность властей; тяжелая ситуация - во Франции, где статистика такого рода инцидентов за год увеличилась на 70 %.

Только за последний месяц были осквернены два еврейских кладбища и памятная стела у синагоги. Политики и общественные деятели вышли на манифестацию, чтобы показать, что нападения на евреев и на места иудейского культа - проблема всего французского общества.