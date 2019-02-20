Поладят ли Юнкер с Орбаном?

В Европейской народной партии усиливается разнобой. Многие члены этой крупнейшей фракции Европарламента хотят исключить из неё венгерскую партию «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, которая тогда угрожает войти в коалицию с популистами и националистами.

Президент Еврокомиссии сказал в Штутгарте, что венгерские консерваторы не разделяют ценностей христианских-демократов:

"У нас с господином Орбаном нет ничего общего. Почему он должен оставаться в моей партии, сидеть за нашим семейным столом, если он отвергает всё то, что выступаю я, - воскликнул Жан-Клод Юнкер. - По-моему, ему нет места в Европейской народной партии."

Позиции этой партии перед выборами в Европарламент могут ослабнуть из-за потери венгерских голосов.

В Будапеште появились плакаты с изображением Юнкера и американского финансиста Джорджа Сороса. Подпись гласит: "Кто знает, что ещё готовит Брюссель?"

С критикой главы Еврокомиссии выступил в соцсетях евродепутат от "Фидес" Тамаш Дойч:

«Юнкер терпит фиаско, за время его президентства в ЕС прибыли миллионы нелегальных мигрантов, а британцы из него уходят. Фидес продолжает придерживаться исходных принципов Народной партии и европейских ценностей».

Но считаются ли с венгерским премьером в брюссельских коридорах?

"Орбан имеет нулевое влияние в нашей Eвропейской народной партии, - считает депутат из Швеции Гуннар Хокмарк. - Он стал политическим маргиналом. Я не слышал, чтобы кто-либо из членов "Фидес" поднимал вопрос об Орбане».

Предвыборная кампания накаляется. Европейским правоцентристам не терпится увидеть, будут Юнкер и Орбан общаться как приятели или на расстоянии не меньше протянутой руки.